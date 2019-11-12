Фонари и брусчатка: дневник благоустройства Смоляного мыса

От работ по укладке асфальта и проведению коммуникаций строители перешли к оформлению внешнего вида уникальной локации.

На Смоляном мысу продолжаются работы по благоустройству. Согласно проекту, они должны завершиться до конца этого года. На этой неделе строители приступили к внешнему благоустройству мыса, установке фонарей и элементов декора, а также продолжили работы по асфальтированию и укладке брусчатки. Канал Piter.TV продолжает каждую неделю следить за происходящим. На этот раз погода не позволила поднять в небо дрон-шпион, и нашей съемочной бригаде пришлось обходиться съемкой с земли. Новые подробности ремонта - в видеозарисовке нашей редакции.