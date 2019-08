Flow Festival

Один из главных летних фестивалей Европы снова соберет любителей музыки в столице Финляндии.

Фестиваль Flow пройдет с 9 по 11 августа 2019 года. Событие примет более сотни артистов.

Хедлайнером финального дня станут британцы The Cure. За четыре десятка лет пионеры пост-панка выпустили по-настоящему великие альбомы и записали композиции, ставшие саундтреками к жизни нескольких поколений. Не исключено, что все пришедшие будут подпевать главным хитам группы – Friday I"m In Love, Lullaby, Boys Don"t Cry, Lovesong и Just Like Heaven.

Еще одной жемчужиной последнего дня фестиваля станет выступление британского продюсерва и мультиинструменталиста – Джеймса Блейка. Его альбом "Assume Form" мгновенно привлек всеобщее внимание и собрал множество восторженных отзывов.

Приятной "добавкой" к списку значимых артистов станет появление Father John Misty, новой шведской поп-звезды Tove Lo, немцев Modeselektor, группы Khruangbin, россиянки Нины Кравиц и многих других.

Фото: предоставлено организаторами