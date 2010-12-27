Из Финского залива выловили двух рыбаков

За минувшие сутки из прорубей Финского залива достали тела двоих рыбаков.

На Финском заливе началось интенсивное таяние льда, что позволило за минувшие сутки достать тела двоих рыбаков из прорубей. Об этом сообщает "Фонтанка".

По информации издания, днем 7 апреля в тех километрах от сестрорецкого берега, в районе Большой Купальной, 28, рыбак заметил тело в полынье. На место прибыли спасатели и выловили труп 68-летнего жителя Красногвардейского района.

Двумя часами позже недалеко от санатория Восток в поселке Смолячкова выловили еще одного утопленника. Им оказался 80-летний рыбак из Купчино.

Следов насилия обнаружено не было. Причины смерти установят судмедэксперты.