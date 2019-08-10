Картина петербургского режиссера поборется за "Золотой глобус"

Премьера фильма об одержимом фотографе состоялась 23 января 2019.

Фильм петербургского режиссера Владимира Аленикова "Странники терпенья" ю ыл отправлен Россией в качестве претендента на премию "Золотой глобус". Об этом сообщили в пресс-службе "Ленфильма".

Отмечается, что ленту режиссер снимал по собственному роману и сценарию. В основу сюжета модный преуспевающий фотограф Андрей Берг. Во время подготовки к самой важной выставке в своей жизни мастер находит юную глухонемую модель Марину. Одержимый поиском идеального кадра, Александр снова и снова продлевает фотосессию. Когда девушка понимает, что стала заложницей творческих амбиций художника и романтическая история переходит в настоящий напряжённый триллер.

В картине сыграли Константин Лавроненко, Майя Шопа, Александр Рапопорт, Наталия Фиссон, Ольга Страда, Ирина Фролова, Павел Демьянов, Варвара Рябова и другие. Премьера картины состоялась 23 января 2019.

Видео: YouTube/ Kino Krad