Фильмы, которые по своей сути схожи с нашумевшей кинолентой "День сурка"

Нередко жизнь поступает с человеком очень сурово. При этом у каждого время измеряется по-разному: для кого-то оно тянется, а для кого-то — летит. Но есть и те люди, которые в силу жизненных обстоятельств попадают в сумасшедший круговорот, где нет никакого разнообразия. Предлагаем вам посмотреть четыре фильма, о жизни, где все дни идут, словно по одному сценарию.

Исходный код

Ситуация сложилась таким образом, что главный герой попадает в поезд, который заминирован. Согласно планам злоумышленников, состав будет уничтожен спустя 8 минут. Однако герой убежден, что подобных событий переживать ему не приходилось. Он абсолютно другой человек — солдат, который отдал свою жизнь за могучую державу. Сейчас он вынужден послужить людям.

Даже после смерти солдату по имени Коултер не удается обрести покой. Мужчина должен отыскать того, кто поставил бомбу, тем самым предотвратив беду. 8 минут — время, за которые можно изменить много судеб. Удастся ли это главному герою? Трейлеры и фильм доступны к просмотру тут

Грань будущего

Совсем близкое будущее. Враждебная инопланетная раса мимиков, которая желает завоевать Землю, сталкивается с сопротивлением людей. Под Верденом удаётся остановить нападение жестоких тварей. Но при этом человечество несет очень большие потери. Пляжи Нормандии становятся местом главного удара. Кто выйдет победителем из этой войны? Какие испытания придётся преодолеть людям?

Фильм получился динамичным и интригующим, авторы наделили его настоящим саспенсом, который нарастает по ходу развития сюжета. Кстати, тот случай, когда атмосферу кино полностью передает режиссерский трейлер проекта.

Счастливого дня смерти

На её День рождения желает попасть каждый учащийся университета. Торжество состоялось, на него пришло много людей. Однако всё прошло не так, как это было изначально запланировано. На праздник ворвался незнакомец в маске, который убил виновницу торжества. Но именинница оказалась уникальным человеком. Девушка может умирать и оживать неограниченное количество раз. В этот раз ей предоставляется возможность вычислить человека, который её убил. Этот День рождения будет повторяться опять и опять. Удастся ли найти убийцу?

Повторяющие реальность

В этом фильме рассказывается о трёх пациентах клиники, которые застряли во времени. Каждый из них подозревает, что творится нечто необъяснимое. В итоге пациенты совершают разные ужасные поступки. В том числе убийства и ограбления. Герои жаждут новых ощущений. Придёт ли расплата за это?

Материал подготовлен при помощи онлайн кинотеатра ivi.ru.