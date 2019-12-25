Что посмотреть вечером в выходной?

Когда хочется отвлечься от тяжелых будней и хорошо провести вечер, то самое время для интересного сериала. Душевные истории с толикой юмора помогут переключиться от каждодневной рутины и отдохнуть в домашней обстановке. Что именно посмотреть – можно почитать ниже. Подборка осуществлена с помощью онлайн-кинотеатра ivi.

Реальные пацаны

Сериал выходит с 2010 года на телеканале ТНТ. Он снимается как псевдодокументальный и описывает жизнь простого пермского парня Коляна, его семьи и друзей. Проблемы, поднимающиеся в сериале, близки каждому молодому человеку, поэтому сериал так интересен. Вечные ценности – семья, любовь, дружба, взаимовыручка – это то, на чем держится жизнь главных героев. Отличный юмор и забавный сюжет не позволят оторваться от просмотра от сезона к сезону. На данный момент снято 8 сезонов, всего 254 серии. Возрастное ограничение 16+.

Сладкая жизнь

Сериалтранслировался на протяжении 3 сезонов с 2014 по 2016 год на канале ТНТ. Все события развиваются за 8 дней, но они становятся знаковыми и головокружительными в жизни героев. Шестеро молодых москвичей и простая мать-одиночка из Перми будут втянуты в водоворот событий, после которого их жизнь больше никогда не станет прежней. Будет очень интересно наблюдать, как одни и те же герои проявляют себя в абсолютно разных ситуациях с неожиданной стороны. Сериал доступен к показу для лиц старше 16 лет.

Физрук

Сериал, который стал самым успешным в истории телеканала ТНТ. Рассказ об учителе физкультуры с криминальным прошлым, его старых друзьях и новых коллегах покорил зрителей с первой серии. Ученики, с восторгом принявшие нового учителя, составляют отдельные сюжетные линии, за которыми очень любопытно наблюдать. Школьная дружба, первая любовь, взрослые взаимоотношения – темы, подкрепленные хорошим юмором, сделали сериал интересным и захватывающим. Прошли съемки 4 сезонов, а это в общей сложности 77 серий. Возрастное ограничение сериала 16+.

Воронины

Сериал на телеканале СТС рассказывает об обычной семье Константина Воронина, который размеренно живет со своей женой и детьми. Особенностью их жизни является то, что на этой же лестничной клетке проживают родители Кости, а убранная балконная перегородка позволяет старшему поколению беспрепятственно попадать как в квартиру, так и в жизнь своего сына. Это порождает множество конфликтных и забавных ситуаций. Сериал имеет 24 сезона. В нем нет одной четкой сюжетной линии и поэтому он является ситуативной комедией.

Фото: ivi (стоп-кадры из сериалов); pexels