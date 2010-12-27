Фигуранта дела Илью Пичко нашли убитым в лесу Ленобласти

Фигурант громкого уголовного дела не явится в суд по причине смерти. Илью Пичко убили.

В лесу Ленобласти нашли тело фигуранта дела миллиардера Дмитрия Михальченко Илью Пичко.

Убитого мужчину обнаружили накануне вечером, 15 декабря, у поселка Ильичево в Ленинградской области. Погибшим оказался 34-летний Илья Пичко. Напомним, что он один из фигурантов нашумевшего уголовного дела о контрабанде алкоголя.

По предварительной информации, Пичко убили 8 декабря, а после бросили тело в канаву и "замаскировали" ветками.

Стоит отметить, что труп нашли за два дня до того, как фигурнат дела должен был появится на заседании 18 декабря и дать показания в суде. Он признал вину.