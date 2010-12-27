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Фигуранта дела Илью Пичко нашли убитым в лесу Ленобласти
Сегодня, 13:21
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Shdaria
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Фигуранта дела Илью Пичко нашли убитым в лесу Ленобласти

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Фигурант громкого уголовного дела не явится в суд по причине смерти. Илью Пичко убили.

В лесу Ленобласти нашли тело фигуранта дела миллиардера Дмитрия Михальченко Илью Пичко.

Убитого мужчину обнаружили накануне вечером, 15 декабря, у поселка Ильичево в Ленинградской области. Погибшим оказался 34-летний Илья Пичко. Напомним, что он один из фигурантов нашумевшего уголовного дела о контрабанде алкоголя.
 
По предварительной информации, Пичко убили 8 декабря, а после бросили тело в канаву и "замаскировали" ветками. 
 
Стоит отметить, что труп нашли за два дня до того, как фигурнат дела должен был появится на заседании 18 декабря и дать показания в суде. Он признал вину.
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Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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