  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Фестиваль ледовых скульптур "Ice Fantasy – 2020"
Сегодня, 10:00
175
nastya960

Фестиваль ледовых скульптур "Ice Fantasy – 2020"

0 0

Сказочный город изо льда вновь появился у стен Петропавловской крепости.

Жирафы в натуральную величину, сказочный олень, гигантский тарантул, грациозный леопард – темой "Ice Fantasy" в этом году стала "Живая планета". В самом центре ледяной планеты расположилось подводное царство, обитатели которого охраняют самую высокую скульптуру "Ice Fantasy – 2020" – хрустальный замок Русалочки.

Также на фестивале можно увидеть главный символ этого года – Мышиного Короля и его трон. Посидеть и сфотографироваться на троне могут все желающие. 

Место: Петропавловская крепость, д. 3

Цена: от 0 до 470 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: ВК/ Фестиваль Ледовых Скульптур ICE FANTASY

Теги:
Категории: Куда сходить в Петербурге, Фестивали,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии