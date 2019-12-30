Фестиваль ледовых скульптур "Ice Fantasy – 2020"

Сказочный город изо льда вновь появился у стен Петропавловской крепости.

Жирафы в натуральную величину, сказочный олень, гигантский тарантул, грациозный леопард – темой "Ice Fantasy" в этом году стала "Живая планета". В самом центре ледяной планеты расположилось подводное царство, обитатели которого охраняют самую высокую скульптуру "Ice Fantasy – 2020" – хрустальный замок Русалочки.

Также на фестивале можно увидеть главный символ этого года – Мышиного Короля и его трон. Посидеть и сфотографироваться на троне могут все желающие.

Место: Петропавловская крепость, д. 3

Цена: от 0 до 470 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: ВК/ Фестиваль Ледовых Скульптур ICE FANTASY