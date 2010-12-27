Он берет свое начало в День всех влюбленных.

В День всех влюбленных в Ботаническом саду начинается романтический фестиваль "Оттепель чувств". Фестиваль объединяет такие праздники, как День влюбленных, День защитника Отечества и Международный женский день.

В сам День влюбленных можно будет прогулять по оранжереям со своей второй половинкой и насладиться ароматом тропических растений. Также во время "Оттепели чувств" можно посетить мастер-классы для детей и взрослых и необычные экскурсии от сотрудников сада. В День защитника Отечества и в Международный женский день посетителей ждут свои сюрпризы.

Место: Ботанический сад Петра Великого (ул. Профессора Попова, д. 2)

Цена: от 200 до 300 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Piter.TV