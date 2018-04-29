Видео: Емельяненко отправил в нокаут Мира на 48-й секунде

Федор Емельяненко нокаутировал Фрэнка Мира в 1/4 финала Гран-при Bellator.

Сегодня, 29 апреля российский боец Федор Емельяненко в первом раунде отправил в нокаут американца Фрэнка Мира.

Бой состоялся между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Федором Емельяненко и американцем Фрэнком Мира. Они встретились в поединке 1/4 финала Гран-при Bellator, где боролись за чемпионский пояс организации в тяжелом весе. Бой прошел в Роузмонте (США, штат Иллинойс).

Стоит отметить, что для Емельяненко этот бой стал первым после поражения в июне прошлого года в первом раунде от американца Мэтта Митрона.

Бой Федора Емельяененко и Фрэнка Мира

В начале поединка американец атаковал Федора, боец выбрал тактику быстрых ударов. Уже на десятой секунде левый боковой удар Фрэнка сбил с толку российского бойца. Однако Емельяненко устоял на ногах, собрался духом и смог ответить тэйкдауном. После этого инициатива перешла к Емельяненко.

Российский боец провел серию ударов руками, после чего американца удалось нокаутировать.

После случившегося Мир оказался в растерянном состоянии, а Емельяненко вошел в кураж и стал добивать его. В итоге, на 48-й секунде первого раунда судья принял решение остановить поединок и присвоил российскому бойцу.

Видео: Central FOX Brasi









