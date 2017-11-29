Цукерберг удалил аккаунты нескольких петербургских СМИ за связи с "фабрикой троллей"

По словам создателя Facebook, СМИ обманывало людей и манипулировало ими по всему миру.

Социальная сеть Facebook удалила 270 аккаунтов, которые были связаны с так называемой "фабрикой троллей". Об этом сегодня рассказал Марк Цукерберг. Речь идет об Агентстве Интернет расследований (АИИ).

По словам создателя Facebook, СМИ обманывало людей и манипулировало ими по всему миру. Аккаунты и страницы "фабрики троллей" были специально направлены россиянам и гражданам из соседних стран: Азербайджана, Узбекистана и Украины. Цукерберг также отметил, что многие удаленные материалы публиковались Федеральным агентством новостей (ФАН), работающим в медиа-холдинге "фабрики троллей".

Напомним, что в феврале США обвинили 13 российских граждан во вмешательстве в американские выборы. Как сообщала "Новая газета", претензии были к бизнесмену Евгению Пригожину, связанному с "Агентством интернет-исследований". Сотрудники его компании занимаются формированием общественного мнения, посредством определенных постов и комментариев в СМИ и соцсетях.

После собственного расследования Facebook обнаружил рекламные посты, размещенные на 470 фальшивых страницах и аккаунтах. Стоимость всех постов была около 100 тысяч долларов.