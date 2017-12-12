Появилось видео задержания боевиков, которые готовили теракты на Новый год

ФСБ опубликовала видео с момента задержания боевиков, которые планировали теракты в новогодние праздники.

Во вторник, 12 декабря Федеральная служба безопасности опубликовала видеозапись задержания выходцев из стран Центральной Азии, которые подозреваются в планировании терактов в Московском регионе во время новогодних праздников.

Известно, что задержанные состояли в законспирированной ячейке, которая запрещена в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). На кадрах видеозаписи видно, как сотрудники ФСБ проникают в дома, а позже выводят из него задержанных. Также съемка осуществлялась в квартире задержанных.

На кадрах из квартиры показано синее ведро, в котором находится белый порошок. Один из присутствующих отмечает, что это взрывчатка, а другой отмечает, что это селитра.

У злоумышленников нашли гвозди, которые пригодились бы в самодельном взрывном устройстве как поражающий элемент. Также на видео демонстрируются автоматы и гранаты.

Видео: ФСБ