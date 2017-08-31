ФСБ проводит обыски по делу о взятке в 350 млн при строительстве Крестов-2

В четверг, 31 августа, сотрудники УФСБ, СК и спецназ начали обыски в офисе и квартире президента компании "Петроинвест", а также еще по нескольким адресам. Мероприятия связаны с делом о даче взятки при строительстве Крестов-2.

С семи утра четверга, 31 августа, в квартире президента компании "Петроинвест" Руслана Хамхокова и офисе компании проходят обыски. Их проводят совместно сотрудники Следственного комитета, отдела "М" регионального УФСБ. Также им помогают бойцы спецназа ФСБ.

Компания "Петроинвест" является главным субподрядчиком на строительстве Крестов-2. Обыски проходят в квартире дома 13 на Конной улице и в офисе компании. Также в нескольких других местах, связанных с субподрядчиком.

Как стало известно "Фонтанке", накануне было возбуждено дело о даче взятки в крупном размере в составе организованной группы. Следственный комитет полагает, что речь идет о 350 миллионах рублей. Это расследование вытекло из дел об убийстве подполковника регионального УФСИН Чернова и расследования по мошенничеству владельца генподрядчика Крестов-2.

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