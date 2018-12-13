Евгений Цыганов сыграет в фильме про Виктора Цоя

Старт съемок назначен на 1 июля 2019 года.

Российский актер Евгений Цыганов сыграет роль водителя автобуса, который сбил машину музыканта группы Кино Виктора Цоя. Персонаж появится в предстоящем фильме режиссера Алексея Учителя.

Рабочее название картины "47". Именно так назывался последний альбом Виктора Цоя, который певец записал перед своей гибелью. По словам режиссера, сюжет будет посвящен идеологии творчества Цоя и его необычайной популярности в обществе.

Картина будет снята при сотрудничестве Литвы, Латвии и России. Старт съемок назначен на 1 июля 2019 года. Ожидается, что в прокат лента выйдет 2020 году.

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