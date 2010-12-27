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Фото: мертвого тюленя вымыло на берег Невы
Сегодня, 17:38
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Rybka123

Фото: мертвого тюленя вымыло на берег Невы

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Черное животное нашли на берегу, лежащего в палках.

Мертвого тюленя вымыло на берег Невы во Всеволожском районе. Очевидцы выложили снимки погибшего животного с социальные сети.

По информации свидетелей, тюленя вымыло в районе деревни Новосаратовки. Черное животное нашли на берегу, лежащего в палках. В комментарии к посту петербуржцы выразили скорбь в связи с кончиной зверя, и предположило, что виной тому стала плохая экология.
Ранее Piter.TV о пляже "Ласковый", который был полностью усыпан мертвой рыбой.

Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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