Фото: мертвого тюленя вымыло на берег Невы

Черное животное нашли на берегу, лежащего в палках.

Мертвого тюленя вымыло на берег Невы во Всеволожском районе. Очевидцы выложили снимки погибшего животного с социальные сети.

По информации свидетелей, тюленя вымыло в районе деревни Новосаратовки. Черное животное нашли на берегу, лежащего в палках. В комментарии к посту петербуржцы выразили скорбь в связи с кончиной зверя, и предположило, что виной тому стала плохая экология.

Ранее Piter.TV о пляже "Ласковый", который был полностью усыпан мертвой рыбой.

Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"