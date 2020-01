Eminem внезапно выпустил одиннадцатый альбом

Альбом называется "Music To Be Murdered By"

В пятницу, 17 января, стало известно о том, что Eminem внезапно выпустил одиннадцатый студийный альбом. Артист объявил о его выходе в своём Instagram-аккаунте. Альбом называется "Music To Be Murdered By". "Это ваши похороны", —написал рэпер. Спустя пару часов Eminem написал на своей страничке, что при написании альбома он вдохновлялся творчеством кинорежиссёра Альфреда Хичкока. Отметим, что на новой пластинке 20 треков. Известно, что в записи "Music To Be Murdered By" участвовали Эд Ширан, Скайлар Грей, Juice WRLD. Напоним, что 10-й альбом "Kamikaze" вышел в 2018 году. Ранее мы сообщали о том, что россияне отдали бы "Оскар" фильму "Джокер". Фото:eminem/instagram