Эксперты рассказали, что чиновники Смольного покинули посты из-за цифровых табло на остановках

Такие предположения выдвинул спикер "Невских новостей".

Эксперты рассказали о причинах ухода четырех чиновников Смольного с должностей. По официальной версии у каждого из представителей Правительства были собственные причины покинуть пост. Однако, "Невские новости" сообщают, что основным поводом к увольнению послужила ситуация с электронными табло на улицах Петербурга. Такими сведениями с журналистами поделился Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Нам повезло, что это лето было солнечным, но традиционно в Петербурге не очень хорошая погода, поэтому внедрение в транспортную систему города табло, работающих от солнечных батарей, сразу вызывало скепсис заявил специалист

Спикер напомнил, что инициатива оснастить остановки общественного транспорта электронными табло, которые показывают данные о транспорте, возникла в 2015 году. С этого времени началось введение проекта на улицы Северной столицы. Недавно правительство отказалось от идеи продления контракта с компанией, выпускающей данное оборудование. Около 105 устройств уже демонтировано. После завершения договора, еще 80 табличек уберут.

Дмитрий Солонников считает, что кадровые изменения стали результатом нецелесообразности проведенной работы, вызвавшей вопросы у руководства. Замена произведена в Комитете по транспорту.

Фото: Piter.tv