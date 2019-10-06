Эксперты рассказали о смертельной опасности лака для ногтей

Исследователи дали несколько советов для тех, кто используют лак.

Эксперты заявили об опасности лака для ногтей для организма человека. Об этом они сказали в эфире телеканала НТВ.

Ученые рассказали, что для густоты с блеском в средство добавляют формальдегид, толуол и дибутилфталат. Эти добавки могут оказать негативное влияние на эндокринную систему человека и репродуктивную функцию. Помимо этого вещества способствуют развитию онкологических заболеваний. Среди возможных заболеваний эксперты назвали цирроз печени и обструктивный бронхит.

Отмечается, что некоторые мастера используют в работе некачественный лак. Врачи рекомендуют приобретать товар с надписью 3-FREE или 5-FREE, а также смотреть на срок годности.