Эксперты оценили планы Украины прекратить железнодорожное общение с Россией

Эксперты назвали "экономическим харакири" предложение украинского министра о прекращении железнодорожного сообщения с Россией с 2018 года.

Накануне министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что власти рассматривают вопрос о прекращении железнодорожного сообщения с Россией, окончательное решение будет принято в 2018 году. Об этом пишет ФБА "Экономика сегодня".



По словам министра, в этом вопросе есть две составляющие– грузовая и пассажирская, но ни одна из них не несет значительных убытков для Киева.



Аналитики прогнозируют, что такое решение не будет удачным, во-первых, из-за недополучения Киевом сотни миллионов за транзит, во-вторых, это сильно скажется на торговых отношениях.