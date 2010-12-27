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Эксперты оценили планы Украины прекратить железнодорожное общение с Россией
Сегодня, 18:54
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TretyakovaS
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Эксперты оценили планы Украины прекратить железнодорожное общение с Россией

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Эксперты назвали "экономическим харакири" предложение украинского министра о прекращении железнодорожного сообщения с Россией с 2018 года.

Накануне министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что власти рассматривают вопрос о прекращении железнодорожного сообщения с Россией, окончательное решение будет принято в 2018 году. Об этом пишет ФБА "Экономика сегодня".

По словам министра, в этом вопросе есть две составляющие– грузовая и пассажирская, но ни одна из них не несет значительных убытков для Киева.

Аналитики прогнозируют, что такое решение не будет удачным, во-первых, из-за недополучения Киевом сотни миллионов за транзит, во-вторых, это сильно скажется на торговых отношениях.  

Теги: новости россии , новости экономики , украина
Категории: Новости России

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