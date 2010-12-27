Эксперты объяснили, почему в Петербурге едет больше туристов

Аналитики изучили статистику заполняемости гостиниц и отелей, а также цифры пассажиропотока аэропорта Пулково.

Количество туристов, посещающих Петербург, выросло из-за отложенного спроса. Об этом рассказали эксперты консалтинговой компании Colliers International, сообщает РБК.

Аналитики изучили статистику заполняемости гостиниц и отелей, а также цифры пассажиропотока аэропорта Пулково и заметили, что в первом полугодии 2019 года средняя заполняемость отелей выросла на 5% - до 69%. Эксперты отметили, что это связано с прошедшим в России чемпионатном мира по футболу. После мундиаля в Северную столицу едут те, кто отложил поездку из-за соревнования.

О возросшем туристическом потоке также свидетельствуют данные о пассажиропотоке Пулково. За первые шесть месяцев этого года в Петербург прилетело на 10,3% людей больше, чем годом ранее. Также пассажиропоток увеличился в сегменте внутренних перевозок. Показатель вырос на 13%. На международных направлениях прирост составил 6% по сравнению с прошлым годом.

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