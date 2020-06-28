Эксперты назвали 5 способов открыть случайно запертый автомобиль

Разумеется, речь не идет о случае, когда у вас при себе есть запасные ключи.

Журналисты "Российской газеты" рассказали пять способов, как можно открыть закрытую машину, в которой остались ключи зажигания.

В качестве первого способа предлагается обратиться к "легальным" взломщикам. Это технические специалисты, которые в работе используют множество механических и электронных "отмычек" для вскрытия заблокированных замков, поэтому риск повреждения замка минимален, но все-таки есть. В среднем их работа обойдется в 3 тысячи рублей. Вызвать их можно по телефону МЧС (телефон 112) или в многочисленные частные компании, специализирующиеся на вскрытии автомобилей.

Если вы вдруг закрыли ключи в машине, то имеет смысл позвонить родственникам и попросить их привезти вам ключей. У всех современных автомобилей имеется как минимум два ключа в комплекте.

Также можно прибегнуть к вандальным способам - это разбить стекло или выбить личинку замка. В обоих случаях авто будет причинен ущерб, но иногда страховка его покрывает.

В качестве самого экстремального способ предлагается взломать машину самостоятельно с помощью проволоки. Такой способ вряд ли сработает "чисто" на современных машинах, но на безрыбье и рак рыба. Для того, чтобы вскрыть замок необходимо аккуратно раздвинуть кромки двери и в образовавшуюся щель просунуть длинную проволоку с крючком на конце. Этим крючком необходимо зацепить и поддернуть вверх внутреннюю ручку.

Видео: Youtube / Euro-Locks Sp. z o.o.