Эксперт: российские политики регулярно используют библейское выражение

Речь идет о выражении "Тучные времена прошли"

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что российские политики любят обращаться к бибилейскому выражению "Тучные времена прошли". Об этом вспомнили после просмотра фильма "Опасный вирус" Наили Аскар-заде, в котором фразу говорит министр финансов Антон Силуанов.

По словам специалистов, в 2008 году выражение использовал бывший министр финансов Алексей Кудрин. Тогда "тучными годами" оказался период 2000-2007 гг., когда наблюдался стремительный рост экономики.

Затем, в 2014 году дважды фразу произнес Владимир Путин. "Тучными годами" он считает все досанкционные времена.

Теперь же благоприятным временем оказалось то, что было до пандемии коронавируса.

По словам экспертов, людям свойственно идеализировать прошлое по сравнению с настоящим.

Фото: Piter.TV