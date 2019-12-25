Эксперт прокомментировал желание правительства РФ бороться с влиянием коронавируса на экономику

Премьер-министр создал профильную комиссию.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о создании профильной комиссии, которая займется повышением устойчивости экономики от влияния коронавируса. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" оценили эту инициативу.

Дело в том, что цены на нефть упали до трехлетнего минимума. На это повлиял коронавирус: из-за него снизилась деловая и туристская активность, что снижает спрос на топливо. В правительстве РФ собираются бороться с влиянием инфекции на российскую экономику. Эксперты положительно оценили такую инициативу, однако отметили, что не очень понятно, какими методами возможно помочь.

"Экономика-то и без коронавируса росла явно недостаточными темпами", — сказали специалисты.

Накануне Центробанк оценил влияние коронавируса на экономику России как минимальное.

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