Эксперт прокомментировал желание правительства РФ бороться с влиянием коронавируса на экономику

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о создании профильной комиссии, которая займется повышением устойчивости экономики от влияния коронавируса. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" оценили эту инициативу.
Дело в том, что цены на нефть упали до трехлетнего минимума. На это повлиял коронавирус: из-за него снизилась деловая и туристская активность, что снижает спрос на топливо. В правительстве РФ собираются бороться с влиянием инфекции на российскую экономику. Эксперты положительно оценили такую инициативу, однако отметили, что не очень понятно, какими методами возможно помочь.
"Экономика-то и без коронавируса росла явно недостаточными темпами",
— сказали специалисты.
Накануне Центробанк оценил влияние коронавируса на экономику России как минимальное.
Фото: pixabay.com
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