Эксперт ожидает, что регистрация вакцины "Спутник V" в ЕС затянется

Однако, если вакциной будут интересоваться все больше и больше стран, то решение может быть принято быстрее.

Представитель Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Марко Кавалери заявил, что вакцина "Спутник V" вряд ли будет одобрена в апреле, но это может произойти в мае. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что европейская бюрократия затягивает регистрацию российской вакцины.

По мнению экспертов, это делается для того, чтобы использовать другие вакцины и не допускать "Спутник V". При этом в некоторых странах вакцины не хватает, в том числе после того, что как "AstraZeneca" перестали использовать в ряде стран. Хорватия, Швеция, Чехия уже проявили интерес к препарату из России.

Все это приводит к тому, что мнения относительно использования российской разработки все больше поляризуются, дробя общеевропейскую солидарность и противопоставляя брюссельскую бюрократию национальным правительствам членов ЕС. отметили эксперты.

Возможно, если еще несколько стран заключат договоры о поставке "Спутника V", то решение о регистрации вакцины будет вынесено скорее.

Фото: Piter.TV