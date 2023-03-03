Эксперт по цифровой безопасности рассказал о взрыве гаджетов в Ливане

Как уточнил эксперт, теоретически можно взломать любое "умное" устройство.

На протяжении всей прошлой недели в Ливане детонировали пейджеры, в результате чего пострадали тысячи людей, а десятки погибли. "Петербургский дневник" обратился к эксперту по цифровой безопасности Андрею Чечулину, чтобы выяснить вопросы, касающиеся взаимодействия пользователей с технологиями.

Как уточнил эксперт, теоретически можно взломать любое "умное" устройство. Однако это не всегда просто и быстро. Многие россияне сталкивались с взломами своих смартфонов, установкой вредоносных программ и кражей личной информации. Кроме того, современные автомобили с автопилотами — это полуаавтономные устройства, и уже были случаи удаленного доступа к их функциям, включая управление двигателем или маршрутами.

На практике большинство случаев взлома происходят через SMS-сообщения, когда пользователь сам загружает вредоносное ПО, рассказал Чечулин. Существуют и "сетевые черви", которые могут заражать уязвимые устройства без участия пользователя.

В случае с ливанскими пейджерами речь шла о перегреве: для этого устройство должно позволять ошибочное состояние блока питания, но сбои чаще происходят из-за конструктивных недостатков. Чечулин склоняется к мысли, что в пейджерах были заранее заложены взрывные вещества, которые сработали по сигналу.

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