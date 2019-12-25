Экскурсия по особняку Елисеевых

Обзорная экскурсия пройдет 19 июля в особняке купцов Елисеевых. Начало – в 16:00. Без возрастных ограничений.

Дворец Елисеевых является уникальным, поскольку мало в каком другом особняке Петербурга сохранилось столько подлинных исторических интерьеров и предметов декора.

Многие годы этот дворец принадлежал одной из богатейших семей страны – купцам Елисеевым, меценатам, которые любили искусство.

На экскурсии получится ознакомиться с невероятной лестницей, великолепными залами, кабинетом хозяина дома и другими интерьерами.

Фото: ВКонтакте / Экскурсия во Дворец Елисеевых (Талион-Отель)