Экскаватор-спаситель: в Парголово школьники перелезли через забор и устроили пожар

Школьники устроили пожар на севере Петербурга.

Вечером, 22 февраля, на Тихоокеанской улице в Парголово загорелись трубы. Пожар, до приезда МЧС, начал засыпать снегом экскаваторщик.

В пресс-службе ГУ МЧС, к шести вечера спасатели справились с огнем. Сообщает "Фонтанка". Горящие трубы заняли площадь в 15 квадратных метров на стройплощадке на Тихоокеанской улице в Парголово.

На видео можно заметить, что пожар устроили школьники, которые перелезли через забор.

Сообщается, что подростки уже не в первый раз играют с огнем. Житель Парголово пишет, что лично замечал, как они поджигали бумагу в подъездах жилых домов.

Узнает кто своих??? И эта компания уже не один раз замечена в подобных делах!! Один раз я лично их ловил по парадной!!! Эта компания курит на этажах, жгут бумагу на лестницах!! Одно время звонили в дверь и пинали ногами и убегали!! Пока не поймал их за этим. Пишет Алик Дедов в группе ВКонтакте "Наше Парголово"

Напомним, 17 февраля на помощь загоревшемуся автомобилю на площади Конституции "пришел" трактор. Он также засыпал машину снегом.

Видео: ВКонтакте / Наше Парголово