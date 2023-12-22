Экс-замминистра обороны Британии поддержал идею ввести войска на Украину

Джеймс Хиппи оценил инициативу Эмманюэля Макрона.

Бывший заместитель министра по обороне Великобритании Джеймс Хиппи в эфире телеканала Sky News поддержал идею французского президента Эммануэля Макрона направить западные Вооруженные силы на территорию Украины. Однако экс-чиновник Соединенного королевства заметил, что предпринимать такой шаг следует осторожно, чтобы не прекратить региональный конфликт между Киевом и Москвой в войну НАТО и России.

Нужно быть очень острожным в плане того, как это сделать. Я думаю совершенно определенно, рядом с зоной ведения боевых действий. Нужно быть очень осторожным, чтобы не превратить это в войну между Россией и НАТО. Но я думаю, что стоит изучить, что можно сделать. Джеймс Хиппи, экс-замглавы Британии

На предположение британского журналиста телеканала о том, может ли идти речь об использовании военнослужащих Лондона для тренировочных миссий на территории Украины, Джеймс Хиппи ответил ведущему шоу, что это предложение властям страны стоит рассмотреть.

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Фото и видео: YouTube / Sky News