  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:56
113
Rybka123
Код вставки плеера

Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей РФ и США в мире

0 0

Это, по ее мнению, говорит о победе президента России Владимира Путина

Россия и США сменили свои роли на международной арене. Об этом в своей статье для Project Syndicate написала экс-глава МИД Испании Ана Паласио.

По мнению политика, Москва сейчас оказывает на мировую политику большее влияние и выступает в роли стратега. В то время, как Вашингтон сменил свой статус на "вредителя".

Это обосновано недавним принятием Украины "формулы Штайнмайера", что свидетельствует о восстановлении нормальных отношений между РФ и западными странами. Также она отметила действии ООН в отношении создания конституции Сирии, предложенной РФ. Это говорит о победе президента России Владимира Путина, считает Паласио.

Фото: открытые источники 

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии