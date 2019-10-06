Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей РФ и США в мире

Это, по ее мнению, говорит о победе президента России Владимира Путина

Россия и США сменили свои роли на международной арене. Об этом в своей статье для Project Syndicate написала экс-глава МИД Испании Ана Паласио.

По мнению политика, Москва сейчас оказывает на мировую политику большее влияние и выступает в роли стратега. В то время, как Вашингтон сменил свой статус на "вредителя".

Это обосновано недавним принятием Украины "формулы Штайнмайера", что свидетельствует о восстановлении нормальных отношений между РФ и западными странами. Также она отметила действии ООН в отношении создания конституции Сирии, предложенной РФ. Это говорит о победе президента России Владимира Путина, считает Паласио.

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