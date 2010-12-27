Ранее, старт проекта был анонсирован на сайте Администрации Ленинградской области.

Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области начал оцифровку поквартирных карт в Выборге.

Завтра, 10 октября, руководитель ЕИРЦ Ленинградской области, Денис Шабарин, ответит на вопросы журналистов о деталях запуска проекта по цифровизации процесса предоставления услуг паспортного стола.

Ранее, старт проекта был анонсирован на сайте Администрации Ленинградской области.

Кроме того, начальник территориального управления Выборгского района, Романенко Эльвира, расскажет об изменениях порядка расчета и способах передачи показаний приборов учета для жителей в связи с включением в единый платежный документ услуги ООО "ЛОГАЗИНВЕСТ".

Встреча состоится по адресу: г. Выборг, ул. Железнодорожная, д. 2, в 12:00.

Задать вопросы по организации встречи можно по телефону: +7 931-251-96-29, Терехова Екатерина.

Источник: пресс-служба ЛО