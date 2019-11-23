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Джонсон сравнил "вмешательство" России в Brexit с Бермудским треугольником

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Он напомним, что за выход Великобритании из ЕС проголосовало более 17 миллионов человек.

Борис Джонсон резко отреагировал на информацию о вмешательстве РФ в в референдум по Brexit. передает BBC.

Премьер Великобритании назвал подобные заявления "ерундой вроде Бермудского треугольника". Он также назвал "ерундой"  предположение о том, что результаты референдума были каким-то образом подделаны, искажены, неправильны или несправедливы". Джонсон напомним, что за выход Великобритании из ЕС проголосовало более 17 миллионов человек. 

Информация о вмешательстве России появились в  докладе британских политиков из комитета по разведке и безопасности парламента. Работа над ним велась 18 месяцев.

Видео: YouTube/ The Sun, The Telegraph, Guardian News

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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