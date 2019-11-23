Джонсон сравнил "вмешательство" России в Brexit с Бермудским треугольником

Он напомним, что за выход Великобритании из ЕС проголосовало более 17 миллионов человек.

Борис Джонсон резко отреагировал на информацию о вмешательстве РФ в в референдум по Brexit. передает BBC.

Премьер Великобритании назвал подобные заявления "ерундой вроде Бермудского треугольника". Он также назвал "ерундой" предположение о том, что результаты референдума были каким-то образом подделаны, искажены, неправильны или несправедливы". Джонсон напомним, что за выход Великобритании из ЕС проголосовало более 17 миллионов человек.

Информация о вмешательстве России появились в докладе британских политиков из комитета по разведке и безопасности парламента. Работа над ним велась 18 месяцев.

Видео: YouTube/ The Sun, The Telegraph, Guardian News