Джон Уоррен покинул программу "Поедем поедим" после съемок в Курске

В гастрономическом шоу "Поедем, поедим!" на НТВ сменился ведущий. Джона Уоррена на этом посту сменил итальянец Федерико Арнальди, сообщили на телеканале. Причины ухода Уоррена не сообщаются.
"Поедем, поедим!" выходит на экраны с 2012 года. За это время команда проекта побывала в более 60 странах мира и 82 регионов России. Изначально фишкой проекта была реакция англичанина на культуру РФ, но со временем он разросся до "гастрономической карты мира".
Стать ведущим такой легендарной программы на таком легендарном телеканале — это просто мечта! По-другому невозможно описать такой невероятный поворот в моей жизни
Федерико Арнальди
Видео: YouTube / Гражданин Мира
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