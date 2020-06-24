Джон Уоррен покинул программу "Поедем поедим" после съемок в Курске

Передача выходит на экраны с 2012 года

В гастрономическом шоу "Поедем, поедим!" на НТВ сменился ведущий. Джона Уоррена на этом посту сменил итальянец Федерико Арнальди, сообщили на телеканале. Причины ухода Уоррена не сообщаются.

"Поедем, поедим!" выходит на экраны с 2012 года. За это время команда проекта побывала в более 60 странах мира и 82 регионов России. Изначально фишкой проекта была реакция англичанина на культуру РФ, но со временем он разросся до "гастрономической карты мира".

Стать ведущим такой легендарной программы на таком легендарном телеканале — это просто мечта! По-другому невозможно описать такой невероятный поворот в моей жизни

Федерико Арнальди

Видео: YouTube / Гражданин Мира