Петербуржца признали виновным за продажу квартиры своего "двойника"

Злоумышленник отправится в тюрьму за продажу чужой квартиры.

Пресс-служба судов Петербурга сообщает о вынесении вердикта мужчине, который продал квартиру своего двойника в Петербурге. Местного жителя нашли виновным в незаконной продаже чужого имущества. Злоумышленника обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Жертвами обмана стали минимум трое человек.

Преступник был в курсе того, что его знакомый владеет квартирой стоимостью 3,8 миллиона рублей. Злоумышленник задумал продать это имущество, не поставив хозяина собственности в курс дела. Из-за внешней схожести мошеннику удалось совершить сделку. При этом, он умудрился выкрасть у потерпевшего документы на квартиру и паспорт личности.

Покупатель не был в курсе того, что совершает покупку без ведома владельца квартиры. Тот факт, что продавец запросил за собственность цену гораздо ниже рыночной - всего 1,3 миллиона рублей, его не смутило.

Преступника удалось поймать и арестовать. Мужчина отправится в колонию общего режима на три года.