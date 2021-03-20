Двоих человек госпитализировали в больницу после ДТП в Карелии с участием автобуса из Петербурга

В Карелии перевернулся автобус с туристами из Петербурга. Двое из пассажиров находятся в тяжелом состоянии в больнице.

В общей сложности после ДТП в Карелии в больницу попали десять человек. У семерых были выявлены переломы, у одного вывих сустава, а еще двое находятся в тяжелом состоянии с различными травмами. Об этом сообщили в Минздраве Карелии.

У двоих пострадавших были диагностированы черепно-мозговые травмы. Остальные восемь были отправлены на амбулаторное лечение.

Всего в момент аварии в автобусе находился 41 человек. В основном в нем сидели пассажиры из Петербурга и Ленобласти, но также были уроженцы Пензы и Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что женщина в Приморском районе упала под трамвай и не получила никаких травм

Фото: пресс-служба прокуратуры республики Карелия