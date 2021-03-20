Двоих человек госпитализировали в больницу после ДТП в Карелии с участием автобуса из Петербурга

В общей сложности после ДТП в Карелии в больницу попали десять человек. У семерых были выявлены переломы, у одного вывих сустава, а еще двое находятся в тяжелом состоянии с различными травмами. Об этом сообщили в Минздраве Карелии.
У двоих пострадавших были диагностированы черепно-мозговые травмы. Остальные восемь были отправлены на амбулаторное лечение.
Всего в момент аварии в автобусе находился 41 человек. В основном в нем сидели пассажиры из Петербурга и Ленобласти, но также были уроженцы Пензы и Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что женщина в Приморском районе упала под трамвай и не получила никаких травм
Фото: пресс-служба прокуратуры республики Карелия
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