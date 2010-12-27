Двое петербуржцев оказались в больнице, после нападения неизвестного с ножом

В Петербурге неизвестный ранил двоих мужчин ножом по неизвестным причинам.

2 сентября мужчину госпитализировали с ранением в груди, второй гражданин получил сразу три удара. Жители Петербурга пострадали от нападения неизвестного около своего дома.

Рано утром 2 сентября неизвестный ранил 27-летнего мужчину, он находился в алкогольном опьянении около жилого дома №22 по Парижской улице. Известно, что пострадавшего три раза ударили ножом по щеке, ноге и руке. В настоящее время мужчина находится в больнице, его состояние считается средней тяжести.

Второй пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, ему пришелся удар в область сердца. Врачам он рассказал, что ранили его неподалеку от дома по улице Партизана Германа в 21.00, 2 сентября.

В настоящее время ведутся поиски злоумышленников.