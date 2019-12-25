В центре Петербурга ограничат движение из-за мероприятий ко Дню города

Ограничения начнут действовать 27 мая.

Праздничная программа ко Дню города в Петербурге внесет коррективы в привычное движение автомобилей с 27 мая по 29 мая, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

с 09:00 до 11:00 нельзя будет проехать по Адмиралтейской набережной и Сенатской площади из-за возложения цветов к памятнику Петру Первому.

Из-за фестиваля мороженого с 00:00 27 мая до 02:00 29 мая для автомобилистов закроют площадь Островского и улицу Зодчего Росси. Там и в переулке Крылова запрещена парковка в этот период.

Помимо этого, в День города с 00:00 до 22:00 будет запретят движение и остановку по Итальянской улице от Садовой улицы до Манежной площади, Манежной площади и Кленовой улицы вдоль дома № 4.

Часть ограничений коснется Крестовского острова 28 и 29 мая. С подробными списком ограничений и схемой объезда можно ознакомиться здесь.

Фото: Piter.tv