На КАД на четыре дня перекроют две полосы движения

В период с 12 по 16 июня на участке будут проводится работы по ликвидации колейности дороги

ФКУ Упродо "Северо-Запад" информирует жителей Санкт-Петербурга о новых ограничениях движения, которые будут введены на КАД. Речь идет о развязке между Колтушским и Мурманским шоссе, где перекроют первую и вторую полосы, а на третьей и четвертой ограничат скорость до 50 км/ч.

В управлении сообщили, что в период с 12 по 16 июня на участке будут проводится работы по ликвидации колейности дороги. На время ремонта на участке установят специальные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световые сигнализации.

Фото: сайт ФКУ Упрдор "Северо-Запад", pixabay.com