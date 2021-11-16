Две минометные мины военных времен обнаружены в Выборгском районе Ленобласти за минувшие сутки

Боеприпасы сотрудники ОМОН вывезли на полигон и уничтожили.

За последние сутки в Выборгском районе Ленобласти сотрудники Росгвардии нашли два боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, в поселке Красный холм обнаружена минометная мина калибром 82 мм на частном земельном участке. У озера Большое Лебяжье – тот же боеприпас, но калибром 76 мм. О находке рассказали грибники.

Минометные мины сотрудники ОМОН вывезли на полигон и уничтожили.

Ранее на Piter.TV: жительница Луги нашла в своем гараже чужое авто и оружие.

Фото: пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти