В Комарово нашли 12 взрывателей от минометных мин времен войны

Находки вывезли на полигон и уничтожили.

В поселке Комарово в Курортном районе Петербурга взрывотехники ОМОН Росгвардии обезвредили 12 головных взрывателей от минометных мин времен Великой Отечественной войны, предположительно, финского производства. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Около 13 часов в дежурную часть поступил звонок из полиции. Правоохранители рассказали, что в грунте на территории летней базы отдыха, расположенной на 1-й Дачной улице в поселке Комарово, нашли около 10 ржавых предметов, похожих на взрыватели к боеприпасам.

На место тут же прибыли специалисты-взрывотехники, которые выяснили, что находки представляют собой 12 головных взрывателей от минометных мин. После чего их вывезли на полигон и уничтожили.

Ранее за день в Петербурге и области нашли боеприпасы времен ВОВ.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области