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Два ракетоносца Ту-95мс выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей

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Плановый полет в воздушном пространстве длился около пяти часов.

Два стратегических ракетоносца Ту-95мс выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Плановый полет в воздушном пространстве длился около пяти часов.  Отмечается, что все полеты авиации ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 13 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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