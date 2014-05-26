Два ракетоносца Ту-95мс выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей

Два стратегических ракетоносца Ту-95мс выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Плановый полет в воздушном пространстве длился около пяти часов. Отмечается, что все полеты авиации ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 13 украинских беспилотников.
Видео: Минобороны России
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