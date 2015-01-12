Дороги в Ленобласти проверят после зимы

Если на участках обнаружат дефекты, подрядчик должен устранить из за собственные деньги до 1 июня.

В понедельник, 14 марта, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил контрольному комитету и комитету по дорожному хозяйству проверить качество дорожного покрытия региональных дорог по итогам зимнего содержания для определения текущих ремонтов дорог.. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

В случае, если обнаружат какие-то дефекты или разрушения, подрядчик должен будет за свой счет устранить дефекты до 1 июня в рамках гарантии. Если подрядчик откажется или сорвет сроки, будет вынужден выплатить средства на ремонт в судебном порядке, а компанию включат в "чёрный" список подрядчиков.

Фото: Piter.tv