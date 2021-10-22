В Волосовском районе Ленобласти начали делать творожные сыры

Компания "Молочная культура" при открытии нового предприятия воспользовалась субсидиями на возмещение затрат в размере 15% от вложенных инвестиций.

В поселке Сельцо на линии ультрафильтрации предприятия "Молочная культура" открылось новое производство. Здесь будут делать творожные сыры. Предприятие посетил губернатор Александр Дрозденко.

По словам губернатора, на данном предприятии смогут заместить продукцию импортных компаний, заявивших о возможном уходе с российского рынка.

Компания "Молочная культура" при открытии нового предприятия воспользовалась субсидиями на возмещение затрат в размере 15% от вложенных инвестиций. Новые мощности позволят увеличить объем переработки молока на предприятии в 3 раза.

Александр Дрозденко уточнил, что он дал поручение финансовому блоку продолжить предоставление субсидий на возмещение инвестиционных затрат в размере 10-20% из средств регионального бюджета. Такое же предложение он направит в Минсельхоз РФ, чтобы предприятие смогло получать поддержку из федерального бюджета.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко