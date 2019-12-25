Губернатор Ленинградской области подписал распоряжение о выделении именной стипендии студентам-инвалидам

Стипендию получат 30 ребят.

В пятницу, 22 октября, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили о распоряжении губернатора Александра Дрозденко, согласно которому студенты-инвалиды будут получать именную стипендию.

Выплаты ежемесячно будут получать 30 ребят, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях, а также вузах по программа среднего профессионального образования. Саму стипендию выплачивают с 2014 года в размере 5 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что одаренные студенты-сироты Ленобласти получат прибавку к стипендии в размере 3 тысяч рублей.

Фото: Pexels