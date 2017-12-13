В Петербурге "плоский" дом на Боровой зарос мхом

В Петербурге рушится Доходный дом Михайлова на Боровой.

В Санкт-Петербурга "сыпется" Доходный дом П.М. Михайлова, который выполнен в стиле модерн на Боровой улице. Об этом сообщила прокуратура города, а также возбудила административное дело в отношении инженера ЖКС.

Выяснилось, что старинный дом - памятник архитектуры, который расположен на Боровой улице №59, находится в плохом состоянии. Городской надзор зафиксировал осыпающуюся штукатурку с фасада здания, а также многочисленные трещины и промокшие стены, которые покрылись мхом.

В прокуратуре считают, что состояние исторического памятника упустил главный инженер Жилкомсервиса №1 Фрунзенского района, в связи с этим ему был представлен административный протокол.

Видео: Piter.tv