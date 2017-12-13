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В Петербурге "плоский" дом на Боровой зарос мхом

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В Петербурге рушится Доходный дом Михайлова на Боровой.

В Санкт-Петербурга "сыпется" Доходный дом П.М. Михайлова, который выполнен в стиле модерн на Боровой улице. Об этом сообщила прокуратура города, а также возбудила административное дело в отношении инженера ЖКС. 

Выяснилось, что старинный дом - памятник архитектуры, который расположен на Боровой улице №59, находится в плохом состоянии. Городской надзор зафиксировал осыпающуюся штукатурку с фасада здания, а также многочисленные трещины и промокшие стены, которые покрылись мхом.

В прокуратуре считают, что состояние исторического памятника упустил главный инженер Жилкомсервиса №1 Фрунзенского района,  в связи с этим ему был представлен административный протокол. 

Видео: Piter.tv

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Теги: доходный дом михайлова , новости петербург , новости спб
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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