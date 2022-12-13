Договоренность о защитной зоне вокруг ЗАЭС заблокировал Киев, заявил Лавров

Сергей Лавров рассказал о контактах с МАГАТЭ.

Договоренность о защитной зоне вокруг Запорожской атомной электростанции была близка, но в результате это соглашение заблокировал киевский режим. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с коллегой из Саудовской Аравии сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в Москве. Чиновник заметил, что в ходе недавнего рабочего визита в украинскую столицу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш почему-то увязал вопрос продления зерновой сделки с необходимостью "демилитаризации ЗАЭС". Дипломат добавил, что кроме самой Украины никто из РФ не вел никогда речи о демилитаризации объекта. При этом руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже несколько месяцев продвигает договоренность о том, чтобы объявить ЗАЭС зоной ядерной безопасности...

Мы активно сотрудничали с МАГАТЭ. Договоренность была близка, мы готовы были ее поддержать, но она была заблокирована Киевом, который как раз и выдвигает предварительные условия насчет военнопленных и демилитаризации ЗАЭС. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров назвал расследования западных СМИ по "Северным потокам" позорными.

Фото и видео: МИД России