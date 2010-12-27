Дмитрий Никулин и Геннадий Орлов поздравили выборжан в Днем семьи

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности.
Этот день объединяет каждого из нас, напоминая о важной и незаменимой роли семьи.
Жизнь любого человека начинается с семьи, где происходит его формирование как личности. Семья, забота, взаимное уважение, согласие и любовь близких - главная опора и поддержка человека.
Очень важно, чтобы каждая семья жила в гармонии, согласии и комфорте, смело и уверенно смотрела в будущее. Чем больше будет таких семей, тем крепче государство, тем сильнее наш район!
Особые слова благодарности и признательности - многодетным семьям, семьям с приемными детьми за щедрость души, родительский труд, терпение и заботу.
Пусть для каждого семья всегда будет надежным тылом. Пусть в ваших семьях царят понимание и поддержка, в домах раздается детский смех и во всех начинаниях помогает мудрость старших! Пусть всегда рядом будут близкие люди, ваша семья!
Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин
Глава администрации МО "Выборгский район" ЛО Геннадий Орлов
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