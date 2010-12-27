Дмитрий Никулин и Геннадий Орлов поздравили выборжан в Днем семьи

Главы отметили важность того, чтобы каждая семья жила в гармонии, согласии и комфорте, смело и уверенно смотрела в будущее.

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности.

Этот день объединяет каждого из нас, напоминая о важной и незаменимой роли семьи.

Жизнь любого человека начинается с семьи, где происходит его формирование как личности. Семья, забота, взаимное уважение, согласие и любовь близких - главная опора и поддержка человека.

Очень важно, чтобы каждая семья жила в гармонии, согласии и комфорте, смело и уверенно смотрела в будущее. Чем больше будет таких семей, тем крепче государство, тем сильнее наш район!

Особые слова благодарности и признательности - многодетным семьям, семьям с приемными детьми за щедрость души, родительский труд, терпение и заботу.

Пусть для каждого семья всегда будет надежным тылом. Пусть в ваших семьях царят понимание и поддержка, в домах раздается детский смех и во всех начинаниях помогает мудрость старших! Пусть всегда рядом будут близкие люди, ваша семья!

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин

Глава администрации МО "Выборгский район" ЛО Геннадий Орлов