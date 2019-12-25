Директора автозаправки задержали после пожара в Новосибирске

Мера пресечения владельцу АЗС будет выбрана 16 июня.

Директор автозаправочной станции в Новосибирске, на которой накануне произошел пожар, задержан. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на заместителя прокурора по Новосибирской области Павла Смагоринского. Чиновник заметил, что 16 июня будет принято решение об избрании подозреваемому меры пресечения.

Был задержан директор общества, хозяин АЗС. Павел Смагоринский, зампрокурор по региону

Напомним, что момент взрыва на АЗС в Новосибирске попал на видео. В трагедии пострадали по предварительным данным 35 человек. Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Глава Новосибирской области назвал причину взрывов на АЗС.

Фото: Instagram/Инцидент Новосибирск