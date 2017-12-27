Директор фабрики "Меньшевик" в Москве открыл огонь и захватил заложников: видео с места

В промышленной зоне на юго-востоке Москвы произошла стрельба. По данным СМИ, глава кондитерской фабрики "Меньшевик" открыл огонь и взял заложников.

В среду, 27 декабря, в промышленной зоне на юго-востоке Москвы произошла стрельба. По сообщениям московского управления МВД в результате погиб один человек. Полиция оцепила здание 20 на улице Иловайская. Подозреваемого пока не задержали. По информации "Интерфакса", погибший был охранником фабрики.

По указанному адресу находится кондитерская фабрика "Меньшевик". "Интерфаксу" рассказали в полиции, что причина инцидента - конфликт между хозяйствующими субъектами. Информационное агентство "Москва" сообщает о четырех пострадавших.

Телеграм-канал Mash сообщает со ссылкой на источник, что огонь открыл директор фабрики. По их данным, он стрелял из карабина "Сайга" по посетителям и прохожим. Троих человек мужчина взял в заложники.

Среди пострадавших могут быть судебные приставы. Сообщается, что сотрудники ФССП пришли взыскать долги фабрики. По данным СМИ, речь идет о бывшем директоре Илье Аверьянове. Также по сообщениям, подозреваемый сейчас забаррикадировался в здании. На видео с места, которое публикует Piter.tv, видно, что вокруг здания собралось много полиции.

Видео: Piter.tv