Дик Адвокат рассказал о том, как Путин не отпустил его из "Зенита"

Бывший тренер команды "Зенит" остался тренировать команду по личной просьбе президента

Дик Адвокат, бывший тренер петербургской команды "Зенит", рассказал, что в 2008 года встретился с Владимиром Путиным, который попросил тренера не оставлять команду, сообщает AD.

Тренер поведал, что глава правительства РФ позвал его на разговор, но время выбрал неудачное, так как команда готовилась к матчу за Суперкубок России. Несмотря на это, Адвокат заявил, что Путину ни кто не говорит "нет".

Известно, что у экс-тренера на момент встречи была договоренность с Австралийской федерацией футбола. Путин предложил оплату в 1,5 млн евро, как компенсацию за расторжение предварительного договора с Австралией.

Стоит отметить, что Дик Адвокат тренировал «Зенит» с 2006-2009 год. За этот промежуток футбольная команда стала чемпионом России, обладателем Кубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.