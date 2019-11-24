Эксперт рассказала о худших продуктах для завтрака

Австралийский диетолог Сюзи Баррел дала рекомендации для правильного завтрака. Эксперт напомнила, что первый прием пищи за день является важнейшим.
Баррел советует есть на завтрак яйца с овощами или яйца на тосте. К ним можно добавить беконом, но не сильно жирный. Согласно исследованиям, так человек достаточно насытится, чтобы не переедать в течение дня.
Также диетолог развеяла миф о полезности сладких хлопьев на завтрак. Такая еда вредит из-за высокого содержания сахара. Баррел посоветовала заменить его более качественными хлопьями без сахара.
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