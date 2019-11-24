Эксперт рассказала о худших продуктах для завтрака

Она напомнила, что первый прием пищи за день является важнейшим.

Австралийский диетолог Сюзи Баррел дала рекомендации для правильного завтрака. Эксперт напомнила, что первый прием пищи за день является важнейшим.

Баррел советует есть на завтрак яйца с овощами или яйца на тосте. К ним можно добавить беконом, но не сильно жирный. Согласно исследованиям, так человек достаточно насытится, чтобы не переедать в течение дня.

Также диетолог развеяла миф о полезности сладких хлопьев на завтрак. Такая еда вредит из-за высокого содержания сахара. Баррел посоветовала заменить его более качественными хлопьями без сахара.